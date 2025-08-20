Ultime News

20 Ago 2025 Polo logistico Picenengo, FI:
"Dichiarazioni Carletti deludenti"
20 Ago 2025 Cremo, parla capitan Bianchetti:
"Questa piazza merita la Serie A"
20 Ago 2025 Milan - Cremonese: 3600 biglietti
del settore ospiti venduti
20 Ago 2025 Ruba due caschi da moto,
denunciato 46enne a Pandino
20 Ago 2025 Commette tentato omicidio a Pero:
arrestato da Carabinieri di Pandino
Nazionali

Scontro tra treno merci e regionale su linea Brennero: tre feriti lievi e circolazione bloccata

(Adnkronos) –
Scontro tra alcuni convogli di un treno merci e uno passeggeri oggi, mercoledì 20 agosto, sulla linea Brennero, tra Mezzocorona e Trento: tre feriti lievi e circolazione sospesa, rende noto Rfi. La dinamica è in corso di accertamento. Dalle prime informazioni, durante le operazioni di manovra, i carri merci a Trento Roncafort si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale e l’uscita dai binari di una sola carrozza. Non si registrano feriti gravi fra passeggeri e personale di bordo. Una donna è stata trasportata dal 118 in ospedale mentre gli altri due sono andati autonomamente a farsi medicare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. 

I passeggeri del treno regionale stanno proseguendo il viaggio in autobus. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno lavorando per ripristinare la piena funzionalità della linea. Al momento, i treni Alta Velocità e regionali possono registrare ritardi e cancellazioni; attivato il servizio con autobus. Potenziata l’assistenza ai viaggiatori. 

