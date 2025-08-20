Video Pillole
Tg Sport – 20/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Milan perde Leao, con la Cremonese senza il suo 10
– Krstovic all’Atalanta, la Roma insiste per Sancho
– Sinner costretto al riposo in vista degli US Open
– Vasseur tranquillizza Hamilton “Troppo critico con sé stesso”
– Tacchini e Casadei inseguono il sogno ai Mondiali di canoa
azn
– Il Milan perde Leao, con la Cremonese senza il suo 10
– Krstovic all’Atalanta, la Roma insiste per Sancho
– Sinner costretto al riposo in vista degli US Open
– Vasseur tranquillizza Hamilton “Troppo critico con sé stesso”
– Tacchini e Casadei inseguono il sogno ai Mondiali di canoa
azn
© Riproduzione riservata