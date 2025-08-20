Ultime News

20 Ago 2025 Polo logistico Picenengo, FI:
"Dichiarazioni Carletti deludenti"
20 Ago 2025 Cremo, parla capitan Bianchetti:
"Questa piazza merita la Serie A"
20 Ago 2025 Milan - Cremonese: 3600 biglietti
del settore ospiti venduti
20 Ago 2025 Ruba due caschi da moto,
denunciato 46enne a Pandino
20 Ago 2025 Commette tentato omicidio a Pero:
arrestato da Carabinieri di Pandino
Us Open, oggi semifinale doppio misto con Errani/Vavassori ed eventuale finale: orario e dove vederla

(Adnkronos) – Seconda e ultima giornata di match del doppio misto agli Us Open. Nella notte tra mercoledì 20 agosto e giovedì 21 agosto, gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori torneranno in campo da campioni in carica, per difendere il titolo conquistato un anno fa a New York. Per la coppia italiana, il primo ostacolo sarà rappresentato dagli statunitensi Danielle Collins e Christian Harrison in semifinale. L’altra coppia finalista verrà invece fuori dal confronto tra Pegula/Draper e Swiatek/Ruud. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming.  

Ecco il programma dei match di oggi del torneo di doppio misto agli Us Open: 

Jessica Pegula/Jack Draper – Iga Swiatek/Casper Ruud (dall’1 ora italiana di giovedì 21 agosto) 

Sara Errani/Andrea Vavassori – Danielle Collins/Christian Harrison (a seguire) 

A seguire la finale tra le coppie che vinceranno i rispettivi match.
 

 

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX. 

 

