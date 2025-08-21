Caruso “Musotto coniugava capacità amministrativa e visione politica”





PALERMO (ITALPRESS) – “Con Musotto ho vissuto l’esperienza più bella della mia vita amministrativa: era una persona di grande carisma e professionalità, la Provincia deve tantissimo al lavoro che ha fatto e ancora oggi ci viene a mancare la sua grande intelligenza politica”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, alla camera ardente per rendere omaggio a Francesco Musotto, a Palazzo Comitini, a Palermo. xd8/vbo/mca2

