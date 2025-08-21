Ultime News

Video Pillole

I rating climatici, ecco cosa sono e come funzionano

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo pubblicato i rating climatici, catalogando i vari Paesi a seconda del loro rischio fisico e rischio di transizione: sappiamo che l’Europa ha delle perdite molto ingenti derivanti dai rischi climatici, ma le economie emergenti – isole caraibiche, del Pacifico, e Paesi africani – sono molto esposte e perdono svariati punti percentuali di Pil”. A dirlo Matteo Ferrazzi, Senior Economist, Principal Advisor European Investment Bank, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
