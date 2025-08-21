Ultime News

21 Ago 2025 Russia-Ucraina: per Nadia Petrenko
"non ci si può fidare di un ex Kgb"
21 Ago 2025 Calcio, "A-Team" ogni
giovedì in onda su CR1
21 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Tradizioni di famiglia”
21 Ago 2025 Scuola, negli asili di Cremona si
sperimenta nuova figura di sostegno
21 Ago 2025 Cinghiali, espansione sul territorio:
nuovi addetti al contenimento
In Basilicata finanziate nuove imprese agricole condotte da giovani

POTENZA (ITALPRESS) – La Basilicata si conferma come una regione attenta alle nuove generazioni e punta sul settore agricolo anche per arginare il fenomeno dello spopolamento e per creare opportunità per restare o per far rientrare i propri giovani. Nuove opportunità attraverso il bando regionale ‘SRE01’ finanziato dal Complemento di sviluppo rurale Basilicata 2023-2027 per l’insediamento di nuove imprese nel territorio lucano condotte da giovani dai 18 fino ai 41 anni non ancora compiuti. Sono 59 i nuovi imprenditori che sono stati ricevuti in Regione dall’assessore al ramo Carmine Cicala e dalla Direzione Generale per firmare i decreti di concessione del premio, dopo aver presentato istanza e risposto a tutti i requisiti previsti dal bando per l’avviamento di una nuova attività.

