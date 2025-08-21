La Vuelta parte da Torino, Aru “Il Piemonte investe nel ciclismo”

TORINO (ITALPRESS) – “È un piacere essere qui ed è un piacere che la Vuelta parta dal Piemonte, sicuramente ci sarà tanto entusiasmo da parte di tutti. Il Piemonte sta facendo bene per il nostro sport, sta investendo sempre nelle corse ciclistiche e devo fare i complimenti a loro”. Lo ha detto Fabio Aru, ex ciclista italiano, a margine della cerimonia di inaugurazione della Vuelta 2025, che partirà da Torino.

