Mondiali Canoa, Konietzko “Bello essere tornati a Milano dopo 10 anni”

MILANO (ITALPRESS) – “È davvero bello essere tornati dieci anni dopo a Milano, tutti gli atleti amano le condizioni che ci sono qui, è uno dei campi di regata migliori del mondo, l’organizzazione è professionale, un ringraziamento a tutti i volontari”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione internazionale di Canoa Thomas Konietzko durante i mondiali di canoa e paracanoa 2025, a Milano. “Ogni cosa è andata bene, fortunatamente il meteo ci ha aiutato. Non possiamo lamentarci di nulla, tutto sta andando davvero bene”.
