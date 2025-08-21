Ultime News

21 Ago 2025 Russia-Ucraina: per Nadia Petrenko
"non ci si può fidare di un ex Kgb"
21 Ago 2025 Calcio, "A-Team" ogni
giovedì in onda su CR1
21 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Tradizioni di famiglia”
21 Ago 2025 Scuola, negli asili di Cremona si
sperimenta nuova figura di sostegno
21 Ago 2025 Cinghiali, espansione sul territorio:
nuovi addetti al contenimento
Mondiali Canoa, Rossi “C’è entusiasmo e atteggiamento giusto”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi aspettavo ottime prestazioni e sono arrivate, sia da Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, così come il K2 di Burgo-Freschi, ora dobbiamo aspettare le semifinali, ma abbiamo visto la buona forma dei nostri equipaggi. C’è entusiasmo, c’è voglia e fame di poter dare il meglio, è l’atteggiamento giusto”. Lo ha dichiarato il vice presidente vicario della Fick Antonio Rossi a margine della seconda giornata di gara. “Il bilancio è molto positivo – ha aggiunto -, anche sentendo gli atleti delle altre nazionali, tutti sono contenti di gareggiare all’Idroscalo, è un bacino che mette tutti nelle migliori condizioni, non ci sono corsie favorite, penso sia la cosa più importante, sicuramente è un bilancio positivo”.

