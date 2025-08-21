Mondiali Canoa, Tacchini “Volevamo la finale, ma siamo soddisfatti”





MILANO (ITALPRESS) – “Le sensazioni sono buone, abbiamo il quarto tempo assoluto, c’è un gap ridotto. Ci dispiace un po’ perché siamo andati in acqua per vincere e per prendere la finale diretta, ma era il primo confronto coi russi, sappiamo che sono quelli un po’ più ostici, siamo soddisfatti”. Lo ha dichiarato Carlo Tacchini, che in coppia con Gabriele Casadei ha conquistato la semifinale nel C2 500m ai Mondiali di canoa e paracanoa 2025. “Le sensazioni sono buone, direi ottime, essendo poi il primo percorso dobbiamo un attimo ingranare alcune cose, la partenza e l’uscita dei blocchi ad esempio, stamattina era anche molto ondoso, in più abbiamo preso anche un’alga appena prima della partenza, abbiamo bloccato tutto e abbiamo rischiato di prenderci una falsa partenza, ma i giudici sono stati magnanimi”.

pia/gm/gtr

© Riproduzione riservata