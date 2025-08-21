Nel pomeriggio di ieri 20 agosto i Carabinieri della Stazione di Vailate hanno denunciato un 27enne ed un 20enne, residenti nella provincia di Bergamo, accusati di spendita di banconote false. L’indagine ha preso avvio da una richiesta di intervento da parte del titolare di un esercizio pubblico, nel centro di Casaletto Vaprio.

I due giovani avevano infatti cercato di spendere questi soldi, risultati falsi, all’interno del negozio. I Carabinieri della Stazione di Vailate sono quindi intervenuti e hanno raccolto la descrizione fornita dal commerciante, grazie alla quale hanno poi individuato i due nei pressi della stazione ferroviaria.

A seguito di una perquisizione, i militari hanno rinvenuto 48 banconote da 20 euro e 2 da 50, tutta false. La perquisizione domiciliare successiva ha consentito di rinvenire un’ulteriore banconota da 20 euro falsa.

Il denaro, complessivamente 1.060 euro, è stato sequestrato per essere sottoposto a perizia presso gli uffici della Banca d’Italia, al fine anche di proseguire le indagini e risalire al canale di approvvigionamento.

