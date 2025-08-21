Ultime News

21 Ago 2025 Oltre 1000 euro di banconote
false: due denunciati
21 Ago 2025 Köln Concert, al piano Baglini
nella platea vuota del Ponchielli
21 Ago 2025 Summer Festival, all'Auditorium
il 29 agosto Cooper-Jurinić Duo
21 Ago 2025 Poste Italiane, terminati i lavori
di ristrutturazione ad Ostiano
21 Ago 2025 La sagra di Grumello
Cremonese scalda i motori
Cronaca

Oltre 1000 euro di banconote
false: due denunciati

Il denaro sequestrato

Nel pomeriggio di ieri 20 agosto i Carabinieri della Stazione di Vailate hanno denunciato un 27enne ed un 20enne, residenti nella provincia di Bergamo, accusati di spendita di banconote false. L’indagine ha preso avvio da una richiesta di intervento da parte del titolare di un esercizio pubblico, nel centro di Casaletto Vaprio.

I due giovani avevano infatti cercato di spendere questi soldi, risultati falsi, all’interno del negozio. I Carabinieri della Stazione di Vailate sono quindi intervenuti e hanno raccolto la descrizione fornita dal commerciante, grazie alla quale hanno poi individuato i due nei pressi della stazione ferroviaria.

A seguito di una perquisizione, i militari hanno rinvenuto 48 banconote da 20 euro e 2 da 50, tutta false. La perquisizione domiciliare successiva ha consentito di rinvenire un’ulteriore banconota da 20 euro falsa.

Il denaro, complessivamente 1.060 euro, è stato sequestrato per essere sottoposto a perizia presso gli uffici della Banca d’Italia, al fine anche di proseguire le indagini e risalire al canale di approvvigionamento.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...