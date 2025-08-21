Ultime News

21 Ago 2025 Russia-Ucraina: per Nadia Petrenko
"non ci si può fidare di un ex Kgb"
21 Ago 2025 Calcio, "A-Team" ogni
giovedì in onda su CR1
21 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Tradizioni di famiglia”
21 Ago 2025 Scuola, negli asili di Cremona si
sperimenta nuova figura di sostegno
21 Ago 2025 Cinghiali, espansione sul territorio:
nuovi addetti al contenimento
Nazionali

Roma, cadavere sul tetto a Monteverde: forse era un ladro di appartamenti

(Adnkronos) – Potrebbe essere un ladro di appartamenti l’uomo, trovato senza vita ieri pomeriggio sul tetto di un’autorimessa, all’interno di un’area condominiale di via Giovanni Cadolini, in zona Monteverde Vecchio a Roma. A segnalare il cadavere era stato un residente di un palazzo vicino che affacciandosi aveva notato il corpo che presentava lesioni compatibili con una caduta dall’alto e segni di decomposizione.  

Escluso da chi indaga il suicidio, mentre si ipotizza che l’uomo potrebbe essere caduto nel tentativo di arrampicarsi. Mentre vanno avanti le indagini dei carabinieri, risposte sulle cause della morte sono attese dall’autopsia disposta dalla procura di Roma. 

