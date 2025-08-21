Scarpinato “Musotto si è battuto per fare grande la Sicilia”





PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi la Sicilia perde un uomo d’altri tempi, un grande politico, un grande professionista, un grande avvocato, una persona eticamente irreprensibile che ha fatto grande la provincia di Palermo ma anche il parlamento europeo, perché ha rappresentato la Sicilia senza se e senza ma in un contesto particolare”. A dirlo è l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Scarpinato, alla camera ardente per rendere omaggio a Francesco Musotto, a Palazzo Comitini, a Palermo. xd8/vbo/mca2

