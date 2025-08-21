Spaccio in casa con il figlio di un anno, 21enne arrestata a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Aveva adibito la propria abitazione a luogo di spaccio di droga ma è stata scoperta dal fiuto dei cani antidroga della polizia di Stato. Protagonista di questa storia è una giovane 21enne, originaria di Messina, che nel corso di un controllo nel centro della città, è stata arrestata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

(Fonte video: Polizia di Stato)