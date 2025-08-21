Tacchini e Casadei in semifinale ai Mondiali di canoa





MILANO (ITALPRESS) – Il Mondiale di canoa e paracanoa 2025 entra nel vivo. Giornata d’esordio per Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, medaglia d’oro agli Europei e argento nel C2 500 metri a Parigi 2024: i due azzurri hanno ottenuto il secondo tempo in batteria conquistando l’accesso alle semifinali. Nelle prime prove delle qualificazioni positive le prestazioni degli azzurri con dieci semifinali conquistate nella velocità e quattro nella paracanoa.

pia/pdm/gm/azn

© Riproduzione riservata