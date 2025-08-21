Ultime News

21 Ago 2025 Cinghiali, espansione sul territorio:
nuovi addetti al contenimento
21 Ago 2025 Cartello divelto
in piazza Sant'Angelo
21 Ago 2025 UniCatt, studenti negli Usa
per progetto Networking Catholics
21 Ago 2025 Scuola, nominati tutti i presidi
E all'Anguissola cambia il Dirigente
21 Ago 2025 Oltre 1000 euro di banconote
false: due denunciati
Video Pillole

Tacchini e Casadei in semifinale ai Mondiali di canoa

MILANO (ITALPRESS) – Il Mondiale di canoa e paracanoa 2025 entra nel vivo. Giornata d’esordio per Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, medaglia d’oro agli Europei e argento nel C2 500 metri a Parigi 2024: i due azzurri hanno ottenuto il secondo tempo in batteria conquistando l’accesso alle semifinali. Nelle prime prove delle qualificazioni positive le prestazioni degli azzurri con dieci semifinali conquistate nella velocità e quattro nella paracanoa.
