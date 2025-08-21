Ultime News

21 Ago 2025 Ex caserma La Marmora:
Aem interessata all’acquisto
21 Ago 2025 Lite con bastoni in via dell'Annona,
due persone in ospedale
21 Ago 2025 Russia-Ucraina: per Nadia Petrenko
"non ci si può fidare di un ex Kgb"
21 Ago 2025 Calcio, "A-Team" ogni
giovedì in onda su CR1
21 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Tradizioni di famiglia”
Video Pillole

Tantillo “Musotto viveva per la politica, ha dato lustro alla Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’ultimo incontro con Musotto è stato in un bar a Pollina: eravamo io, lui e mio figlio e parlammo per ore di politica. Credo che a lui negli ultimi anni sia mancato proprio questo, la politica e l’attività amministrativa: ha vissuto per la politica, amava far del bene alle persone ed è questo il mio più grande ricordo di Musotto”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio comunale di Palermo, Giulio Tantillo, alla camera ardente per rendere omaggio a Francesco Musotto, a Palazzo Comitini. xd8/vbo/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...