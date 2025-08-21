Ultime News

21 Ago 2025 Russia-Ucraina: per Nadia Petrenko
"non ci si può fidare di un ex Kgb"
21 Ago 2025 Calcio, "A-Team" ogni
giovedì in onda su CR1
21 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Tradizioni di famiglia”
21 Ago 2025 Scuola, negli asili di Cremona si
sperimenta nuova figura di sostegno
21 Ago 2025 Cinghiali, espansione sul territorio:
nuovi addetti al contenimento
Tg Economia – 21/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue e Usa scoprono le carte sui dazi, 15% su farmaci, auto e chip
– In Europa aumentano le nuove imprese e i fallimenti
– America Latina, in crescita il trasporto aereo di merci
– Commercio di oggetti preziosi, ecco cosa serve per svolgere l’attività
sat/azn

