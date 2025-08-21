Ultime News

21 Ago 2025 Russia-Ucraina: per Nadia Petrenko
"non ci si può fidare di un ex Kgb"
21 Ago 2025 Calcio, "A-Team" ogni
giovedì in onda su CR1
21 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Tradizioni di famiglia”
21 Ago 2025 Scuola, negli asili di Cremona si
sperimenta nuova figura di sostegno
21 Ago 2025 Cinghiali, espansione sul territorio:
nuovi addetti al contenimento
Tg News – 21/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bimbo di due anni annega in piscina nel ragusano
– Rissa in spiaggia nel crotonese, muore 22enne
– A Milano sgomberato il centro sociale Leoncavallo
– L’esercito israeliano entra nella periferia di Gaza
– Passo indietro di Trump nella mediazione Russia-Ucraina
– Dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi
– Maltempo, allagamenti in Veneto e nel Lazio
– Animalisti contro Messner che vuole eliminare i lupi in Alto Adige
– Previsioni 3B Meteo 22 agosto
