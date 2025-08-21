Video Pillole
Tg News – 21/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bimbo di due anni annega in piscina nel ragusano
– Rissa in spiaggia nel crotonese, muore 22enne
– A Milano sgomberato il centro sociale Leoncavallo
– L’esercito israeliano entra nella periferia di Gaza
– Passo indietro di Trump nella mediazione Russia-Ucraina
– Dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi
– Maltempo, allagamenti in Veneto e nel Lazio
– Animalisti contro Messner che vuole eliminare i lupi in Alto Adige
– Previsioni 3B Meteo 22 agosto
/gtr
