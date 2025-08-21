Video Pillole
Tg Sport – 21/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Hojlund fa muro al Milan, che vira su Boniface
– Torna la Serie A, ecco le designazioni arbitrali del primo turno
– Errani e Vavassori i più forti, vittoria nel doppio misto all’US Open
– MotoGP, in Ungheria riflettori ancora su Marquez
– Tacchini e Casadei in semifinale ai Mondiali di canoa
azn
