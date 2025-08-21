Ultime News

21 Ago 2025 Russia-Ucraina: per Nadia Petrenko
"non ci si può fidare di un ex Kgb"
21 Ago 2025 Calcio, "A-Team" ogni
giovedì in onda su CR1
21 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Tradizioni di famiglia”
21 Ago 2025 Scuola, negli asili di Cremona si
sperimenta nuova figura di sostegno
21 Ago 2025 Cinghiali, espansione sul territorio:
nuovi addetti al contenimento
Video Pillole

Tg Sport – 21/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Hojlund fa muro al Milan, che vira su Boniface
– Torna la Serie A, ecco le designazioni arbitrali del primo turno
– Errani e Vavassori i più forti, vittoria nel doppio misto all’US Open
– MotoGP, in Ungheria riflettori ancora su Marquez
– Tacchini e Casadei in semifinale ai Mondiali di canoa
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...