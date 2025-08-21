Ultime News

21 Ago 2025 Russia-Ucraina: per Nadia Petrenko
"non ci si può fidare di un ex Kgb"
21 Ago 2025 Calcio, "A-Team" ogni
giovedì in onda su CR1
21 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Tradizioni di famiglia”
21 Ago 2025 Scuola, negli asili di Cremona si
sperimenta nuova figura di sostegno
21 Ago 2025 Cinghiali, espansione sul territorio:
nuovi addetti al contenimento
Video Pillole

Ue e Usa scoprono le carte sui dazi, 15% su farmaci, auto e chip

ROMA (ITALPRESS) – Dazi al 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell’Ue negli Usa, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname. Unione Europea e Stati Uniti hanno diffuso la dichiarazione congiunta che istituisce un quadro per un commercio e investimenti transatlantici equi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi. La dichiarazione sancisce l’impegno di entrambe le parti a lavorare per ripristinare la stabilità e la prevedibilità nel commercio e negli investimenti Ue-Usa. La dichiarazione congiunta fa seguito a intensi negoziati condotti dal Commissario europeo per il Commercio Maros Sefcovic con i suoi omologhi statunitensi, il Segretario al Commercio Howard Lutnick e il Rappresentante statunitense per il Commercio Jamieson Greer. Per quanto riguarda le automobili e i relativi componenti, il tetto tariffario del 15% verrà applicato contestualmente all’avvio da parte dell’Unione Europea delle procedure di riduzione tariffaria sui prodotti statunitensi. Per la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen “questo non è il termine del processo: continuiamo a collaborare con gli Stati Uniti per concordare ulteriori riduzioni tariffarie, individuare nuovi ambiti di cooperazione e creare un maggiore potenziale di crescita economica”.
sat/azn

© Riproduzione riservata
