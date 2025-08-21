Ue e Usa scoprono le carte sui dazi, 15% su farmaci, auto e chip





ROMA (ITALPRESS) – Dazi al 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell’Ue negli Usa, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname. Unione Europea e Stati Uniti hanno diffuso la dichiarazione congiunta che istituisce un quadro per un commercio e investimenti transatlantici equi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi. La dichiarazione sancisce l’impegno di entrambe le parti a lavorare per ripristinare la stabilità e la prevedibilità nel commercio e negli investimenti Ue-Usa. La dichiarazione congiunta fa seguito a intensi negoziati condotti dal Commissario europeo per il Commercio Maros Sefcovic con i suoi omologhi statunitensi, il Segretario al Commercio Howard Lutnick e il Rappresentante statunitense per il Commercio Jamieson Greer. Per quanto riguarda le automobili e i relativi componenti, il tetto tariffario del 15% verrà applicato contestualmente all’avvio da parte dell’Unione Europea delle procedure di riduzione tariffaria sui prodotti statunitensi. Per la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen “questo non è il termine del processo: continuiamo a collaborare con gli Stati Uniti per concordare ulteriori riduzioni tariffarie, individuare nuovi ambiti di cooperazione e creare un maggiore potenziale di crescita economica”.

