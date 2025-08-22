Ascolti tv 21 agosto, vince ‘Un professore’ su Rai 1 con Gassmann

(Adnkronos) – Gli episodi di ‘Un Professore 2’, in onda in replica su Rai1, sono stati i più visti del prime time di giovedì 21 agosto, con 1.264.000 spettatori e il 12.6% di share. Al secondo posto, ‘Watson’ su Canale 5, con 1.245.000 spettatori e il 10.9% di share. Al terzo posto, ‘Delitti in Paradiso’ su Rai2, con 980.000 spettatori e il 7.3% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Crawl – Intrappolati’ su Italia1 (809.000 spettatori, share 6%), ‘The Untouchables – Gli Intoccabili’ su Rete4 (779.000 spettatori, share 6.5%), ‘Anplagghed’ sul Nove (566.000 spettatori, share 4.6%), la partita di Uefa Conference League Polissya Zhytomyr – Fiorentina su Tv8 (518.000 spettatori, share 3.4%), ‘Tutte le Donne della mia Vita’ su La7 (509.000 spettatori, share 3.9%), ‘I Re della Scena’ su Rai3 (336.000 spettatori, share 2.7%),

In access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha ottenuto 4.592.000 spettatori con il 29.3% di share mentre su Rai1 ‘Techetechetè’ ha registrato 2.308.000 spettatori con il 14.8% di share.

Nel preserale ha avuto invece la meglio Rai1 con ‘Reazione a Catena – L’Intesa Vincente’ (2.050.000 spettatori, share 20.3%) e ‘Reazione a Catena’ (2.988.000 spettatori, share 23.9%) che ha battuto ‘Sarabanda – Prima Sfida’ (1.537.000 spettatori, share 16.6%) e ‘Sarabanda’ (2.028.000 spettatori, share 17.5%) trasmessi da Canale 5.