Ultime News

22 Ago 2025 San Luca, Padre Viganò nominato
Superiore dei Barnabiti di Genova
22 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Baci & marciapiedi”
22 Ago 2025 Rinnovo flotta Trenord:
214 nuovi treni entro il 2025
22 Ago 2025 Cremonese, un altro rinforzo:
per il centrocampo arriva Payero
22 Ago 2025 Tamoil, l'inquinamento è datato
Caso chiuso, il gip archivia
Nazionali

Catanzaro, furgoncino in retromarcia investe e uccide bimbo di due anni

(Adnkronos) –
Un bimbo di due anni è morto oggi, venerdì 22 agosto, dopo essere stato investito da un furgoncino che stava facendo retromarcia nel quartiere Janò, a Catanzaro. Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo sia sfuggito all’attenzione dei genitori uscendo in una piccola stradina nei pressi della sua abitazione e lì sia stato investito mentre il furgone faceva manovra. Il conducente del mezzo si è allontanato senza accorgersi di quanto accaduto. È stato rintracciato poco dopo dalla polizia.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...