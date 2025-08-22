Costruzioni, a giugno produzione in calo in Europa





ROMA (ITALPRESS) – Produzione nel settore delle costruzioni in calo in Europa. A giugno, rispetto al mese precedente, la diminuzione è stata dello 0,8% nell’area dell’euro e dello 0,5% nell’UE: è quanto emerge dalle stime di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea, che ricorda come già a maggio il settore avesse fatto registrare cali ancora più sostenuti. Su base annua, però, la produzione è in crescita in entrambe le aree. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori cali mensili sono stati registrati in Spagna, – 5,6%, seguita da Ungheria e Slovenia. Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Slovacchia, +5,3%, quindi Romania e Polonia. Su base annua, crescita oltre il 30% in Spagna, segni meno invece soprattutto in Francia, Austria, Germania e Svezia.

sat/azn

