22 Ago 2025 San Luca, Padre Viganò nominato
Superiore dei Barnabiti di Genova
22 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Baci & marciapiedi”
22 Ago 2025 Rinnovo flotta Trenord:
214 nuovi treni entro il 2025
22 Ago 2025 Cremonese, un altro rinforzo:
per il centrocampo arriva Payero
22 Ago 2025 Tamoil, l'inquinamento è datato
Caso chiuso, il gip archivia
Dazi, Urso “15% ostacolo superabile per le nostre imprese”

RIMINI (ITALPRESS) – “Il ruolo dell’Italia è stato decisivo nell’incanalare il confronto sui binari dell’accordo quando nessuno ci credeva, anzi, quando qualcuno auspicava una guerra commerciale. È stata Giorgia Meloni a incanalare il confronto sui binari giusti tra Usa e Ue e sul raggiungimento di un’intesa che va perfezionata, ma garantisce un quadro di certezza per le imprese. Questo è già un primo livello importante. Il 15% è un ostacolo ma superabile per le nostre imprese”. Lo afferma Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine del 46° Meeting di Rimini, rispondendo a una domanda sui dazi.

