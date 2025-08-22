Ultime News

22 Ago 2025 San Luca, Padre Viganò nominato
Superiore dei Barnabiti di Genova
22 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Baci & marciapiedi”
22 Ago 2025 Rinnovo flotta Trenord:
214 nuovi treni entro il 2025
22 Ago 2025 Cremonese, un altro rinforzo:
per il centrocampo arriva Payero
22 Ago 2025 Tamoil, l'inquinamento è datato
Caso chiuso, il gip archivia
Video Pillole

Fumarola “Assolutamente contrari ai dazi, proteggere imprese e lavoro”

RIMINI (ITALPRESS) – “Noi siamo assolutamente contrari ai dazi perchè creano problemi alle imprese, ai lavoratori, all’economia e alle filiere. Certo, dazi al 15% sono meglio che al 50%, noi continuiamo a dire che serve continuare a intervenire sull’Ue perché è l’Europa che se ne deve occupare. Continuiamo a sostenere che bisogna proteggere le imprese, il lavoro e trovare nuovi sbocchi commerciali per non dipendere da situazioni di questo tipo”. Così Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl, a margine del 46° Meeting di Rimini.

