Ultime News

22 Ago 2025 Lo spettacolo su Don Luisito Bianchi
chiude "Voci in cortile 2025"
22 Ago 2025 Crema: identificato un responsabile
della rapina di maggio con pitbull
22 Ago 2025 Dal 3 di McConico al 30 di Garrett:
ecco i numeri degli oroamaranto
22 Ago 2025 Sinfonie di Fiume: bicicletta
nel Plis di Parco Po e Morbasco
22 Ago 2025 “L’Agro Ai Giovani”: nuova sede
per la festa del 30 agosto
Nazionali

Israele, Katz: “Se Hamas non si arrende distruggeremo Gaza City”

(Adnkronos) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha reso noto di aver approvato i piani dell’Idf “per sconfiggere Hamas a Gaza”, vale a dire per la nuova operazione militare nella Striscia per l’occupazione di Gaza City. “Le porte dell’inferno si apriranno presto per gli assassini e gli stupratori di Hamas a Gaza, e lo rimarranno fino a che non accetteranno le condizioni di Israele per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo”, ha aggiunto il ministro. Se Hamas non si arrende, Gaza City “si trasformerà in una Rafah o Beit Hanoun”, ha concluso, citando le due città della Striscia, a sud e a nord, rispettivamente, distrutte dai raid di Israele.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...