Le diverse età dell’uomo, tra fede e quotidianità, in una serata ricca di spunti di riflessione per i tanti presenti.

Si è chiusa in bellezza, sotto i portici del palazzo Quartier Fino di Pizzighettone, la rassegna “Voci in Cortile 2025“, ciclo di appuntamenti voluto e organizzato dalla Biblioteca comunale in collaborazione con la Pro Loco.

Ad andare in scena “Stagioni di un vecchio lunario“, spettacolo che tra musica e letture ha voluto raccontare la storia e la vita di don Luisito Bianchi, partendo da alcuni scritti del sacerdote.

Protagonisti sul palco Marta Cataldi e Giulia Natalicchio alla voce, Lorenzo Piovani al pianoforte e Jacopo Sgarzi al contrabbasso; il quartetto è riuscito più volte ad emozionare il folto pubblico, presente nonostante la serata di maltempo.

Don Luisito Bianchi, sacerdote classe 1927 originario di Vescovato, scomparso nel 2012, è stato un noto missionario e romanziere. Vicino agli ultimi, sull’esempio di Don Mazzolari, ha sempre portato nel cuore le sue radici affondate nella vita della pianura, dalla cascina e i campi fino all’oratorio e alla chiesa, passando per la fatica della fabbrica e agli orrori della guerra.

Tanti pezzi di uno stesso puzzle, raccontato almeno in parte durante la rappresentazione; al termine, emozione e commozione, suggellati da un lungo applauso.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata