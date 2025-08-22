Ultime News

22 Ago 2025 Violino cremonese ai BBC Proms
di Londra: la storia del "Carrodus"
22 Ago 2025 Pulizia e decoro, in città
tornano gli "spazzini"
22 Ago 2025 Archiviazione Tamoil: il commento
dei legali della Bissolati
22 Ago 2025 San Luca, Padre Viganò nominato
Superiore dei Barnabiti di Genova
22 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Baci & marciapiedi”
Mondiali canoa, Di Liberto “Emozione grande, anno ricco di peripezie”

MILANO (ITALPRESS) – “È stato un anno ricco di peripezie, è cambiato un po’ tutto, c’è stata una rivoluzione dentro lo staff federale, abbiamo cominciato un pochino in ritardo, ma è un progetto che sta dando i suoi frutti. Io ho preso l’argento, il K4 è tornato in finale mondiale dopo tantissimi anni, stiamo lavorando nella direzione giusta, dobbiamo semplicemente insistere con quello che stiamo facendo”. Lo ha dichiarato Andrea Di Liberto, medaglia d’argento nel K1 200m ai mondiali di canoa e paracanoa 2025, a Milano. “Questa è la prima medaglia italiana, sono fierissimo, è un’emozione grande, anche se noi atleti non ci accontentiamo mai è davvero bello festeggiare con tutte le persone che mi supportano sempre”.

