Ultime News

22 Ago 2025 San Luca, Padre Viganò nominato
Superiore dei Barnabiti di Genova
22 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Baci & marciapiedi”
22 Ago 2025 Rinnovo flotta Trenord:
214 nuovi treni entro il 2025
22 Ago 2025 Cremonese, un altro rinforzo:
per il centrocampo arriva Payero
22 Ago 2025 Tamoil, l'inquinamento è datato
Caso chiuso, il gip archivia
Nazionali

Sinner e la scaramanzia, il racconto a New York: “Vado sempre nello stesso bagno”

(Adnkronos) –
Jannik Sinner e… la scaramanzia. I rituali portafortuna sono cose anche da fuoriclasse e il numero uno al mondo ha raccontato in un evento a New York per gli Us Open alcune abitudini che nei vari tornei si sono poi rivelate fortunate. “Ho delle routine prima del match – ha spiegato il campione azzurro – per esempio andare nello stesso bagno. Queste cose piccole e strane” ha precisato con un sorriso. Pratiche che per Jannik continuano anche a fine match, come precisato in alcuni video diffusi sui social.  

Sinner ha per esempio spiegato di entrare in campo sempre con il piede destro, mentre in altre occasioni aveva raccontato di avere altre scaramanzie. Come far rimbalzare la pallina un numero preciso di volte per ogni servizio: sette per il primo e cinque per il secondo. Piccole accortezze che nel tempo hanno aiutato il numero uno ad acquisire maggiore sicurezza in campo 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...