Tg News – 22/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue e Usa scoprono le carte sui dazi, 15% su farmaci, auto e chip
– In Europa aumentano le nuove imprese e i fallimenti
– America Latina, in crescita il trasporto aereo di merci
– Commercio di oggetti preziosi, ecco cosa serve per svolgere l’attività
sat/azn

© Riproduzione riservata
