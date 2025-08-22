Ultime News

Trump: “Imporremo dazi sui mobili importati dall’estero”

(Adnkronos) – Dazi Usa sui mobili importati dall’estero. Ad annunciarli è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul proprio social ‘Truth’. “I mobili provenienti da altri Paesi negli Stati Uniti saranno tassati a una tariffa ancora da determinare”, scrive Trump. “Stiamo conducendo un’importante indagine tariffaria sui mobili che entrano negli Stati Uniti. Entro i prossimi 50 giorni, l’indagine sarà completata e i mobili provenienti da altri Paesi negli Stati Uniti saranno tassati a una tariffa ancora da determinare. Ciò farà ripartire il settore dell’arredamento nella Carolina del Nord, nella Carolina del Sud, nel Michigan e negli Stati di tutta l’Unione. Grazie per l’attenzione su questo argomento!”. 

