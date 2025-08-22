Ultime News

Ucraina, Zelensky: “Pronto missile a lungo raggio, può colpire a 3mila km di distanza”

(Adnkronos) –
Volodymyr Zelensky annuncia che la l’Ucraina ha testato un missile a lungo raggio, noto come Flamingo, che può colpire obiettivi a 3mila chilometri di distanza. “Il missile ha passato con successo i test. E’ al momento il nostro missile di maggior successo, può volare 3mila chilometri, che è una cosa significativa”, ha detto ieri ai giornalisti, spiegando che la produzione del missile potrebbe iniziare a febbraio del prossimo anno. 

L’annuncio di Zelensky è arrivato nella stessa giornata in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che “entro due settimane sapremo” se ci sarà pace in Ucraina “in un modo o nell’altro. Dopodiché, forse dovremo adottare una strategia diversa”, in un’intervista al Todd Starnes Show, inviando poi via social messaggio molto chiaro proprio a Zelensky ricordando che “è molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il Paese invasore. È come una grande squadra sportiva che ha una difesa fantastica, ma non può giocare in attacco. Non c’è alcuna possibilità di vincere! È così che stanno le cose con l’Ucraina e la Russia”, aveva scritto in un post su Truth Social. 

 

