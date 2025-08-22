Ultime News

22 Ago 2025 Lo spettacolo su Don Luisito Bianchi
chiude "Voci in cortile 2025"
22 Ago 2025 Crema: identificato un responsabile
della rapina di maggio con pitbull
22 Ago 2025 Dal 3 di McConico al 30 di Garrett:
ecco i numeri degli oroamaranto
22 Ago 2025 Sinfonie di Fiume: bicicletta
nel Plis di Parco Po e Morbasco
22 Ago 2025 “L’Agro Ai Giovani”: nuova sede
per la festa del 30 agosto
Nazionali

Us Open, da Djokovic a Paolini il programma della prima giornata. Ecco quando toccherà a Sinner

(Adnkronos) – Tutto pronto per l’inizio ufficiale degli Us Open 2025. Dopo il sorteggio del tabellone singolare maschile e femminile, domenica 24 agosto via ai match del primo turno. Subito in campo l’ex numero uno al mondo Novak Djokovic, quattro volte campione a New York (l’ultima nel 2023). Nella prima giornata del torneo saranno diversi i top impegnati: oltre a Nole, toccherà anche alla numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, ma anche all’azzurra Jasmine Paolini, a Ben Shelton e a Taylor Fritz. E Jannik Sinner? Stando alla programmazione sul sito ufficiale degli Us Open, il numero uno al mondo dovrebbe giocare nei giorni successivi contro Vit Kopriva. Ecco il programma del day 1 e dove vedere tutti i match in tv e streaming
.  

Dalle 12, Arthur Ashe Stadium
 

Shelton-Qualificato/Lucky Loser 

Sabalenka-Masarova 

Dalle 19, Arthur Ashe Stadium
 

Djokovic-Tien 

Pegula-Sherif 

Dalle 11, Louis Armstrong Stadium
 

Raducanu-Qualificata 

Nava-Fritz 

Dalle 19, Louis Armstrong Stadium
 

Qualificata-Paolini 

Medvedev-Bonzi 

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX. 

