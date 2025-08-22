Ultime News

22 Ago 2025 Lo spettacolo su Don Luisito Bianchi
chiude "Voci in cortile 2025"
22 Ago 2025 Crema: identificato un responsabile
della rapina di maggio con pitbull
22 Ago 2025 Dal 3 di McConico al 30 di Garrett:
ecco i numeri degli oroamaranto
22 Ago 2025 Sinfonie di Fiume: bicicletta
nel Plis di Parco Po e Morbasco
22 Ago 2025 "L'Agro Ai Giovani": nuova sede
per la festa del 30 agosto
Nazionali

Usa, giudice ordina chiusura Alligator Alcatraz: “Danneggia paludi”

(Adnkronos) – La giudice federale della corte distrettuale della Florida del sud Kathleen Williams ha ordinato la chiusura entro 60 giorni di ‘Alligator Alcatraz’, la struttura detentiva messa in piedi in pochi giorni lo scorso giugno dall’Amministrazione di Donald Trump dove si trovano ora 700 migranti detenuti in condizioni giudicate dai critici gravissime.  

Nel frattempo, fino alla chiusura, non potranno essere trasferiti altri detenuti, ha stabilito Williams in una ordinanza di 82 pagine, in risposta alla querela presentata da gruppi ambientalisti e dalla tribù Miccosukee, come scrive il Miami Herald. Lo Stato dovrà rimuovere tutte le strutture usate per allestire il campo entro le prossime nove settimane. Williams auspica che il proseguimento del trasferimento dei detenuti da Alligator Alcatraz avvenga “in una maniera sicura, umana e responsabile”. 

La struttura, ha sancito, provoca danni gravi e irreparabili al fragile ecosistema delle paludi e per questo negli anni Sessanta era stato bloccato un piano per la costruzione di un aeroporto. La giudice aveva già decretato due settimane fa lo stop a una espansione del campo.  

