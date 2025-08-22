Ultime News

21 Ago 2025 Ex caserma La Marmora:
Aem interessata all’acquisto
21 Ago 2025 Lite con bastoni in via dell'Annona,
due persone in ospedale
21 Ago 2025 Russia-Ucraina: per Nadia Petrenko
"non ci si può fidare di un ex Kgb"
21 Ago 2025 Calcio, "A-Team" ogni
giovedì in onda su CR1
21 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Tradizioni di famiglia”
Nazionali

Usa, sparatoria a Philadelphia nell’università di Papa Leone XIV: studenti barricati

(Adnkronos) –
Una sparatoria è in corso all’università Villanova, nei dintorni di Philadelphia in Pennsylvania. La polizia sta intervenendo a seguito della segnalazione di un tiratore in azione nel campus. Lo riporta la Cnn. Ai residenti della zona e agli studenti è stato chiesto di restare al chiuso in un luogo sicuro. 

Villanova è un’università cattolica privata nella periferia di Filadelfia ed è l’alma mater di Papa Leone XIV. 

 

