Un pezzo di Cremona è pronto a conquistare e far innamorare la capitale del Regno Unito, con una storia che viene da lontano.

È in corso l’edizione 2025 dei BBC Proms, stagione di musica classica tra le più importanti al mondo, che va in scena per otto settimane nella rinomata sala da concerto Royal Albert Hall di Londra.

In questa speciale cornice il prossimo 28 agosto si terrà infatti un concerto, con unico grande protagonista il violino soprannominato Carrodus, nato all’ombra del Torrazzo per mano di Giuseppe Guarnieri del Gesù, considerato insieme a Stradivari uno dei più grandi liutai cremonesi.

A suonarlo, il musicista sudcoreano Inmo Yang.

Il ‘Carrodus‘ ha visto la luce nel 1743, quando ‘del Gesù’ era al culmine della sua creatività, ma solo un anno prima della sua morte. Lo strumento, realizzato per un violinista viennese, fu più volte vendute e ceduto di mano in mano, girando il mondo dalla Scozia all’Inghilterra, dalla Germania all’Australia, passando per gli Stati Uniti; lo scorso giugno il violino è stato acquistato per 20 milioni di dollari dall’associazione filantropica tedesca “Stretton Society”.

Un violino prezioso, il cui suono e musica arrivano ora a Londra raccontando la storia e la bravura del suo creatore; e con lui, almeno in parte, anche quella della città di Cremona.

