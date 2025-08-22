Ultime News

22 Ago 2025 Violino cremonese ai BBC Proms
di Londra: la storia del "Carrodus"
22 Ago 2025 Pulizia e decoro, in città
tornano gli "spazzini"
22 Ago 2025 Archiviazione Tamoil: il commento
dei legali della Bissolati
22 Ago 2025 San Luca, Padre Viganò nominato
Superiore dei Barnabiti di Genova
22 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Baci & marciapiedi”
Cronaca

Violino cremonese ai BBC Proms
di Londra: la storia del "Carrodus"

Il violinista sudcoreano Inmo Yang con il violino "Carrodus" (foto dal profilo Instagram)

Un pezzo di Cremona è pronto a conquistare e far innamorare la capitale del Regno Unito, con una storia che viene da lontano.
È in corso l’edizione 2025 dei BBC Proms, stagione di musica classica tra le più importanti al mondo, che va in scena per otto settimane nella rinomata sala da concerto Royal Albert Hall di Londra.

In questa speciale cornice il prossimo 28 agosto si terrà infatti un concerto, con unico grande protagonista il violino soprannominato Carrodus, nato all’ombra del Torrazzo per mano di Giuseppe Guarnieri del Gesù, considerato insieme a Stradivari uno dei più grandi liutai cremonesi.
A suonarlo, il musicista sudcoreano Inmo Yang.

Il ‘Carrodus‘ ha visto la luce nel 1743, quando ‘del Gesù’ era al culmine della sua creatività, ma solo un anno prima della sua morte. Lo strumento, realizzato per un violinista viennese, fu più volte vendute e ceduto di mano in mano, girando il mondo dalla Scozia all’Inghilterra, dalla Germania all’Australia, passando per gli Stati Uniti; lo scorso giugno il violino è stato acquistato per 20 milioni di dollari dall’associazione filantropica tedesca “Stretton Society”.

Un violino prezioso, il cui suono e musica arrivano ora a Londra raccontando la storia e la bravura del suo creatore; e con lui, almeno in parte, anche quella della città di Cremona.
Andrea Colla

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...