Allegri ‘striglia’ il Milan: “Non percepiamo i pericoli, per fortuna siamo all’inizio”

(Adnkronos) – “Se si guarda la prestazione abbiamo tirato tante volte in porta. La differenza la fanno come si attacca con cattiveria e come si difende. Potevamo fare più attenzione, ma fortunatamente siamo all’inizio e possiamo lavorarci”. Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha commentato così ai microfoni di Dazn la sconfitta alla prima di campionato contro la Cremonese.

“Mancanza di cattiveria? La prima partita è sempre complicata, la condizione non è ottimale. Sono partite in cui non devi prendere gol, purtroppo li abbiamo presi. L’abbiamo rimessa in piedi, poi nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni potenziali dove potevamo fare gol. Non l’abbiamo fatto e abbiamo subito. Bisogna lavorare su queste situazioni, non possiamo prendere due gol a partita. Non percepiamo il pericolo. In area siamo in 5 contro 3 e l’uomo non può saltare da solo. Così come non può prendere palla Pezzella che parte a 300 all’ora da una posizione bassa. Bisogna percepire il pericolo, se non lo percepisci puoi sempre prendere gol”.

Allegri ha poi parlato dei movimenti di mercato del Milan: “Fare le valutazioni ora sulla rosa non ha senso. Abbiamo lavorato bene finora e continueremo a farlo. In Serie A trovi squadre spigolose come la Cremonese, che ha vinto non rubando niente. Noi siamo caduti in questi due errori dove abbiamo subito la sconfitta. Bisogna avere più cattiveria quando non abbiamo palla e quando ce l’abbiamo”. In chiusura, il riferimento al Napoli dello scorso anno: “Anche loro avevano perso la prima? Indipendentemente da quello che è successo l’anno scorso, tra tutte le cose negative bisogna vedere il positivo. Lunedì quando riprendiamo dovremo prepararci bene perché abbiamo il Lecce ed è un campo difficile. Dobbiamo prepararci a giocare anche partite sporche, perché se giochiamo tutte le partite pulite possiamo perdere, vincere e pareggiare con tutti”.