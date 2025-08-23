Ultime News

Beccalli “L’università non sia una fabbrica anonima di laureati”

RIMINI (ITALPRESS) – “L’università non deve essere una fabbrica anonima di laureati, deve consentire ad ogni studente di esprimere la sua unicità e valorizzare il percorso formativo di ciascuno secondo i talenti, non limitandosi alla testa ma coinvolgendo mani e cuore. Un percorso integrato che valorizzi la persona appieno”. Così Elena Beccalli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a margine della 46° edizione del Meeting di Rimini.

