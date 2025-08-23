Ultime News

23 Ago 2025 Ivoriano violento esce dal carcere
Inviato al centro di rimpatrio di Bari
23 Ago 2025 Soresina, 18enne trovato
con 7 gr di cocaina: arrestato
23 Ago 2025 Il parroco di San Siro
è tifosissimo della Cremo
23 Ago 2025 Dazi, i Maestri cremonesi valutano
l'impatto sul mercato liutario
23 Ago 2025 Tumori cerebrali: studio cremonese
pubblicato su rivista internazionale
Nazionali

Diego Borella morto sul set di Emily in Paris a Venezia, era l’assistente alla regia

(Adnkronos) –
Lutto sul set della quinta stagione di ‘Emily in Paris’. E’ morto l’assistente alla regia Diego Borella, mentre si trovava a Venezia per le riprese.  

“Siamo profondamente addolorati nel confermare l’improvvisa scomparsa di un membro della famiglia della produzione di ‘Emily in Paris’. In questo momento di profondo dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari”, con queste parole un portavoce della Paramount Television Studios, in una nota consegnata all’Adnkronos, porge il suo cordoglio per la morte di Borella.  

Al momento le riprese della serie sono state interrotte. I nuovi episodi debutteranno il 18 dicembre su Netflix. 

