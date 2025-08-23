Video Pillole
Iannantuoni “L’università è strumento democratico per crescita Paese”
RIMINI (ITALPRESS) – “Le sfide future delle università rappresentano un tema fondamentale del nostro Paese, perché riguardano lo sviluppo”. Così Giovanna Iannantuoni, presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) che, a margine dei lavori del Meeting di Rimini, spiega all’Italpress come le sfide da affrontare riguardino “la perdita di competitività e di posizioni di mercato, per l’Europa in generale, ma anche per il nostro Paese a cui si aggiunge l’inverno demografico”.
