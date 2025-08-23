La Vuelta parte da Torino, Cirio “Giornata meravigliosa”

Ultime News

23 Ago 2025 Ivoriano violento esce dal carcere
Inviato al centro di rimpatrio di Bari
23 Ago 2025 Soresina, 18enne trovato
con 7 gr di cocaina: arrestato
23 Ago 2025 Il parroco di San Siro
è tifosissimo della Cremo
23 Ago 2025 Dazi, i Maestri cremonesi valutano
l'impatto sul mercato liutario
23 Ago 2025 Tumori cerebrali: studio cremonese
pubblicato su rivista internazionale
TORINO (ITALPRESS) – “E’ una giornata meravigliosa, basta viverla e sentire le tante lingue che si parlano perché lo scopo degli eventi internazionali è questo. Noi siamo la Regione d’Italia capofila, siamo quelli che ospitano i maggiori eventi sportivi di vertice: dalle Atp Finals di tennis alle gare di Coppa del Mondo di sci, il Giro d’Italia, il Tour de France e quest’anno anche la Vuelta”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione della partenza della Vuelta di Spagna che prende il via da Torino, annunciando anche che il Piemonte vuole ospitare i Mondiali di ciclismo “perché il Piemonte lo deve a Fausto Coppi, ma anche alla meraviglia delle sue montagne e dei suoi percorsi, oltre che di tutto quello che è il cicloturismo”.

