23 Ago 2025 Ivoriano violento esce dal carcere
Inviato al centro di rimpatrio di Bari
23 Ago 2025 Soresina, 18enne trovato
con 7 gr di cocaina: arrestato
23 Ago 2025 Il parroco di San Siro
è tifosissimo della Cremo
23 Ago 2025 Dazi, i Maestri cremonesi valutano
l'impatto sul mercato liutario
23 Ago 2025 Tumori cerebrali: studio cremonese
pubblicato su rivista internazionale
Salerno, donna trovata morta in casa a Montecorvino Rovella: si cerca l’ex compagno

(Adnkronos) – Una donna 47enne è stata trovata morta questa mattina a Montecorvino Rovella (Salerno) dai carabinieri della stazione del posto. Il corpo è stato rinvenuto riverso sul pavimento dell’abitazione della donna.  

L’ex compagno è attivamente ricercato dagli investigatori che stanno svolgendo le indagini, coordinate della procura di Salerno, per accertare quanto accaduto.  

