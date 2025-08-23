Ultime News

23 Ago 2025 Liceo Manin, lavori avanti:
antisismica e restauri
23 Ago 2025 Tramezzini e panini: lo youtuber
Franchino Er Criminale a Cremona
23 Ago 2025 Cremonese, è il grande giorno:
col Milan il battesimo del fuoco
22 Ago 2025 Violino cremonese ai BBC Proms
di Londra: la storia del "Carrodus"
22 Ago 2025 Pulizia e decoro, in città
tornano gli "spazzini"
Sassuolo-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Il Napoli campione d’Italia inaugura la Serie A 2025/26. Oggi, sabato 23 agosto, i partenopei sfidano al Mapei Stadium il Sassuolo, neopromosso, nella prima giornata di campionato. La squadra di Conte, protagonista di un precampionato altalenante, deve fare i conti con l’infortunio di Lukaku, che lo terrà lontano dai campi per circa tre mesi, mentre quella di Grosso ha ritrovato la massima categoria dopo un solo anno in Serie B. 

 

La sfida tra Sassuolo e Napoli è in programma oggi, sabato 23 agosto, alle ore 18.30 al Mapei Stadium. Ecco le probabili formazioni: 

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Ghion, Boloca, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso 

Napoli (4-3-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, McTominay; Lucca. All. Conte 

 

Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

