Ultime News

23 Ago 2025 Ivoriano violento esce dal carcere
Inviato al centro di rimpatrio di Bari
23 Ago 2025 Soresina, 18enne trovato
con 7 gr di cocaina: arrestato
23 Ago 2025 Il parroco di San Siro
è tifosissimo della Cremo
23 Ago 2025 Dazi, i Maestri cremonesi valutano
l'impatto sul mercato liutario
23 Ago 2025 Tumori cerebrali: studio cremonese
pubblicato su rivista internazionale
Nazionali

Terni, ex finanziere trovato morto in garage con ferita al collo

(Adnkronos) – Un ex finanziere di 59 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio nell’auto all’interno del suo garage a Terni. L’uomo aveva una profonda ferita al collo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati da un familiare. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall’omicidio al suicidio. I militari hanno sequestrato l’oggetto che potrebbe aver causato la ferita e sentito i familiari della vittima. 

