Ultime News

23 Ago 2025 Ivoriano violento esce dal carcere
Inviato al centro di rimpatrio di Bari
23 Ago 2025 Soresina, 18enne trovato
con 7 gr di cocaina: arrestato
23 Ago 2025 Il parroco di San Siro
è tifosissimo della Cremo
23 Ago 2025 Dazi, i Maestri cremonesi valutano
l'impatto sul mercato liutario
23 Ago 2025 Tumori cerebrali: studio cremonese
pubblicato su rivista internazionale
Video Pillole

Vuelta, Ganna “Il mio obiettivo è divertirmi e fare divertire”

TORINO (ITALPRESS) – “Il mio obiettivo per questa Vuelta è divertirmi e far divertire il pubblico e, perché no, vincere sarebbe anche bello. Dopo il Tour forse mi sento anche meglio, quella del Tour era una pagina da chiudere, non è stato facile. Mi sembra bello trovare nuove emozioni e nuovi obiettivi per la stagione”. Così Filippo Ganna alla partenza della Vuelta 2025 da Torino, dalla cornice della Reggia di Venaria.

xn3/gm/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...