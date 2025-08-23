Vuelta, Philipsen vince allo sprint la prima tappa e conquista la maglia rossa

(Adnkronos) – Jasper Philipsen vince allo sprint la prima tappa della Vuelta di Spagna 2025, la Torino-Novara di 187 km e conquista la maglia rossa di leader. Il belga del team Alpecin-Deceuninck precede in volata il britannico Ethan Kane Vernon (Israel-Premier Tech), il colombiano Orluis Alberto Aular Sanabria (Movistar) e il primo degli italiani Elia Viviani (Lotto). Domani seconda frazione, con partenza da Alba e arrivo a Limone Piemonte dopo 160 km.