Ultime News

23 Ago 2025 Tamoil, non solo archiviazione
I fronti giudiziari ancora aperti
23 Ago 2025 Frutta e verdura di stagione
in piazza con Campagna Amica
23 Ago 2025 Wheelchair Tennis, Rotary e Baldesio
in campo a Madonna di Campiglio
23 Ago 2025 Polizia locale, giro di vite
sull'abbandono rifiuti
23 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Un caffè”
Nazionali

Vuelta, Philipsen vince allo sprint la prima tappa e conquista la maglia rossa

(Adnkronos) – Jasper Philipsen vince allo sprint la prima tappa della Vuelta di Spagna 2025, la Torino-Novara di 187 km e conquista la maglia rossa di leader. Il belga del team Alpecin-Deceuninck precede in volata il britannico Ethan Kane Vernon (Israel-Premier Tech), il colombiano Orluis Alberto Aular Sanabria (Movistar) e il primo degli italiani Elia Viviani (Lotto). Domani seconda frazione, con partenza da Alba e arrivo a Limone Piemonte dopo 160 km.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...