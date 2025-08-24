Ultime News

24 Ago 2025 Baschirotto di ferro, Bonazzoli
in rovesciata: la Cremo è virale
24 Ago 2025 Protocollo sicurezza sui bus:
riunione il 16 settembre
24 Ago 2025 Addio all'ex arbitro cremonese
Franco Ghigi, aveva 81 anni
24 Ago 2025 "Installazione-in-movimento" in
scena il 28 agosto al Museo Civico
24 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Ad ogni giorno basta la sua pena”
Video Pillole

Banche, Foti “Pizzicotti? Effetto annuncio mi lascia indifferente”

RIMINI (ITALPRESS) – “C’è una legge di bilancio dove si può fare tutto quello che si ritiene di poter fare, sugli effetti annunci sono indifferente nel senso che mi piace vedere le cose quando si presenteranno e si approveranno. Pizzicotto è una cosa, l’azione è un’altra”. Così il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di Coesione, Tommaso Foti, a margine della 46° edizione del Meeting di Rimini, commentando le parole del titolare del Mef Giancarlo Giorgetti che aveva parlato di “pizzicotti” da dare alle banche.

xi5/sat/red

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...