Cagliari-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Torna la Serie A. Oggi, domenica 24 agosto, è il giorno dell’esordio in campionato della Fiorentina. I viola affronteranno in trasferta il Cagliari nella prima giornata della stagione 2025-26. Grande attesa per vedere le novità da entrambe le parti: nei rossoblù debutterà il nuovo tecnico Fabio Pisacane, alla prima nella massima serie. Nei viola, si rivedrà Stefano Pioli dopo l’esperienza in Arabia Saudita (l’ex tecnico del Milan ha già vissuto la sua prima ufficiale, nel 3-0 rifilato al Polissya pochi giorni fa in Conference League). Ecco orario della partita, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina, in campo oggi alle 20:45:

Cagliari (4-3-3) Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Felici, S. Esposito, Luvumbo. All. Pisacane

Fiorentina (3-4-1-2) De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. All. Pioli

La partita di campionato tra Cagliari e Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Match visibile anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn.