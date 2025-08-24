Ultime News

24 Ago 2025 Addio all'ex arbitro cremonese
Franco Ghigi, aveva 81 anni
24 Ago 2025 "Installazione-in-movimento" in
scena il 28 agosto al Museo Civico
24 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Ad ogni giorno basta la sua pena”
24 Ago 2025 Morte detenuto, Radicali chiedono
commissione di inchiesta e autopsia
24 Ago 2025 Giovani in Centro: a dicembre
partono i lavori sulle piazze
Dazi, Tajani “Serve azione della Bce con nuovo quantitative easing”

RIMINI (ITALPRESS) – “Le imprese italiane devono essere sostenute in un momento complicato. E’ stato raggiunto l’accorto migliore possibile” con gli USA “ma bisogna lavorare ancora e lo deve fare la Bce sul rapporto euro-dollaro. Con il dollaro che continua a scendere bisogna intervenire sull’euro, serve un’azione shock e un nuovo Quantitative Easing”. Cosi il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della 46^ edizione del Meeting di Rimini.

