Forte temporale sulla Romagna, allagamenti e alberi caduti

(Adnkronos) – Allagamenti, alberi caduti e danni agli stabilimenti balneari a causa di una violenta ondata di maltempo, con forte vento, che ha colpito all’alba la Romagna. “Il temporale delle 4.30, con forte vento e precipitazioni intense, ha provocato l’allagamento di strade e la caduta di alcuni alberi a Milano Marittima – si legge su un post del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli – È attivo il monitoraggio del territorio. Si raccomanda la massima attenzione negli spostamenti”.

Sulla linea Rimini-Ravenna la circolazione ferroviaria è sospesa dalle ore 6 tra Rimini e Igea Marina per i danni causati dal maltempo. E’ in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

“Data la portata dell’evento che si è abbattuto nella nostra zona, e in particolare a Milano Marittima, fortunatamente non ci sono state persone coinvolte – dice all’Adnkronos il sindaco di Cervia – Abbiamo subito disposto la chiusura della pineta, attivato il Coc, centro operativo comunale, e siamo al lavoro per ripristinare quanto prima la viabilità”.

“Siamo tutti al lavoro, con protezione civile e vigili del fuoco – aggiunge il sindaco Missiroli che a breve farà un sopralluogo a Milano Marittima – per riportare la situazione il prima possibile alla normalità”.